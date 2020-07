Il faudra réserver et respecter le protocole sanitaire mis en vigueur.

Le président de la Régie communale, Nicolas Dumont, annonce la réouverture de la piscine de Leuze ce mercredi 15 juillet. "Elle sera accessible du lundi au samedi de 15h30 à 19h et le dimanche de 10h à 13h. Il y aura un protocole d’utilisation à respecter", dit-il.

Concrètement, il faudra réserver par téléphone au 069/66 40 19. Le temps de baignade sera limité à une heure avec une arrivée 10 minutes avant le rendez-vous afin d’avoir le temps de payer et de se changer. Il faut prendre le strict minimum. Ni poussette ni maxi-cosy.

Prévoyez une pièce de monnaie de 2 € pour le casier.

Le port du masque est obligatoire jusqu'à la cabine en entrant et en sortant de la piscine. Il est nécessaire de respecter le fléchage et de tenir votre droite, de respecter aussi la distanciation d'1m50 entre chaque personne et de bien regarder les pictogrammes.

La désinfection des mains se fait dès l'entrée ainsi qu'aux différents points à l'intérieur de l'établissement. La douche est obligatoire avec durée limitée.

Il n’y aura pas de location ni de mise à disposition de matériel. Par contre, possibilité d'achat (bonnets, lunettes, pince-nez). Pour les jeunes enfants, vous devez prévoir des brassards ou bouées. Aucun accessoire de sport ou de jeu ne sera admis (palmes, ballon,...).

La cafétéria sera fermée et le sèche-cheveux sera inaccessible.