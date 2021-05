La commune de Leuze signale qu’à partir de ce mardi 25 mai, un chantier se déroulera au carrefour entre la N7 (chaussée de Bruxelles) et la Percée de la Rénovation dans le but de préparer la sécurisation de la traversée de ce carrefour pour les cyclistes et améliorer le revêtement entre la Percée de la Rénovation et la N7.

En phase 1 (10 jours), le chantier se déroulera du côté des commerces, qui resteront accessibles. La circulation vers le rond-point de la Croix-au-Mont s’effectuera sur la bande centrale.

En phase 2 (10 jours), le chantier se poursuivra du côté de la Percée de la Rénovation, qui restera accessible. La circulation vers Tournai s’effectuera sur la bande centrale.