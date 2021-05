Elle propose une immersion dans l’univers de l’auteur et illustrateur Michel Van Zeveren.

Du 17 mai au 26 juin, durant les heures d'ouverture, la bibliothèque communale de Leuze proposera une immersion dans l'univers de Michel Van Zeveren, auteur et illustrateur belge.

Avec à son actif plus de 30 albums pour la jeunesse, Michel Van Zeveren a suivi sa formation à l’École de Recherches Graphiques à Bruxelles pour y faire, dans un premier temps, du dessin animé. Aujourd’hui, il partage son temps entre les livres, la bande dessinée et des collaborations à différents magazines.

L'exposition comprend 11 dessins originaux, des crayonnés, les recherches, le story board, les mises en couleur ainsi que l’original de la couverture de l'album "Et pourquoi?" et 9 autres dessins encadrés en rouge commentant avec humour chaque étape de la création et de la réalisation de l’album.

"La bibliothèque proposera également aux visiteurs de découvrir le travail mené en partenariat avec les classes de 3e maternelle, 1ère et 2e primaires du Centre Educatif Saint-Pierre de Pipaix suite à leur rencontre avec Michel Van Zeveren en mars dernier, indique Pauline Dehouck, responsable de la bibliothèque. Les enfants ont réalisé 9 albums jeunesse en suivant les indications de création données par l'auteur. C'est le cheminement de ce travail mené par le tandem bibliothécaires et institutrices que la bibliothèque communale invite à découvrir."

Dans le cadre de cette exposition, une chasse au trésor est proposée dans le Parc du Herseau situé à l'arrière du bâtiment de la bibliothèque du 17 mai au 17 juin durant les heures d'ouverture de la bibliothèque.

"Un œuf mystérieux est apparu dans le parc de la bibliothèque. Mais quel animal se trouve à l'intérieur ? Les enfants sont invités à le découvrir en utilisant une carte au trésor les menant aux différentes énigmes, poursuit Pauline. Un lot composé de 3 albums de l'auteur, d'un dessin dédicacé et d'une carte de locations gratuites est à remporter. Un tirage au sort déterminera le gagnant."

Rendez-vous au bureau de prêt pour commencer l'aventure. Les bibliothécaires vous remettront la carte au trésor et les instructions. La présence d'un adulte est souhaitée pour l'accès au parc.

Après-midis ludiques

Après la longue période sans animation, les bibliothécaires proposent également deux après-midis ludiques les 29 mai et 5 juin dans le Parc du Herseau entre 14h et 16h. Au programme : cueillette de livres, lectures vivantes, jeux de société, chaise musicale "contée", le tout inspiré de l'univers de Michel Van Zeveren. Pour y participer, l'inscription est obligatoire au 069/66.98.73.

"Quant à l'auteur, il reviendra ce mercredi 19 mai à Leuze afin de rencontrer les futurs enseignants du maternel de la Helha. L'objectif de cette rencontre pour les étudiants est d'aborder, explorer et exploiter un album avec leur future classe. La bibliothèque vise à sensibiliser les futurs professionnels de l’enseignement maternel à l’importance du plaisir du livre et de la lecture", conclut Pauline Dehouck.