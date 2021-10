Depuis près de deux ans, le CPMS (centre psycho-médico-social) provincial de Péruwelz et la Ville de Leuze ont mis en œuvre des collaborations avec l’aide de plusieurs acteurs sociaux et culturels avec pour objectif de pouvoir répondre aux besoins essentiels des enfants des écoles communales fondamentales et des familles en difficultés sur le territoire leuzois. "Nous sommes conscients qu’un enfant dont les besoins primaires ne sont pas rencontrés ne sera de toute façon pas disponible pour les apprentissages dans les écoles", explique Céline Calcus, directrice du CPMS.

Une première réunion s’était tenue en février 2020, juste avant le premier confinement. À l’issue de celle-ci, plusieurs constantes relevées par les acteurs de terrain ont été mises en évidence. Rudi Bral, directeur général de la commune de Leuze, les a détaillées. "Il y a par exemple le nombre de familles précarisées en augmentation, la crainte de franchir la porte des services pour solliciter une demande d’aide, le manque d’un local fixe identifiable pour soutenir les familles et y créer une école de devoirs."

Très prochainement, un local de l’athénée provincial de Leuze sera ainsi dédié au projet. Il aura vocation à recevoir les familles et à permettre des réunions entre les partenaires.

Alimentation saine, corps sain

L’alimentation fait partie des besoins primaires. Dans un premier temps, un bol de soupe a été offert gratuitement aux élèves en collaboration avec le CPAS. "Et grâce à l’intervention du fonds des mineurs précarisés, nous avons obtenu la gratuité des repas chauds pour les familles précarisées, toujours en accord avec le CPAS, souligne Céline Calcus. Des permanences sociales vont aussi reprendre dans les écoles avec nos travailleurs sociaux afin d’aider les familles dans leurs démarches pour obtenir des aides en matière de frais médicaux ou d’excursion."

Au niveau de l’alimentation toujours, un petit-déjeuner de Noël sera proposé aux élèves tandis que la Ville et le CPMS ont rentré un projet européen qui a été validé avec comme finalité d’offrir aux élèves une collation saine et locale (fruits, légumes, lait.).

Alimentation saine va de pair avec corps sain et un partenariat avec le centre sportif LeuzArena a été mis en place pour offrir aux enfants en situation délicate la possibilité de pratiquer gratuitement du sport.

Le "Guide du p’tit secret pour une scolarité réussie"

L’autre grande concrétisation de la Ville et du CPMS, c’est l’édition du "Guide du p’tit secret pour une scolarité réussie". Un annuaire rempli de bonnes adresses y est annexé. "Il s’agit d’un guide pratico-pratique. Mon enfant a des difficultés au niveau du sommeil, de l’hygiène, du langage ou des mathématiques: comment faire pour l’aider? Ce guide se décline en rubriques avec des fiches thématiques précises et les personnes ressources à contacter", précise Céline Calcus.

Le guide a été édité à 1500 exemplaires et sera aussi disponible en version numérique. Tous les partenaires se reverront à la mi-novembre pour faire le point sur les actions.

Ce projet pourrait faire tache d’huile et donc être développé dans d’autres communes. Le CPMS provincial de Péruwelz couvre aussi Leuze, Bernissart, Belœil, Hensies et Quiévrain et en fonction des besoins répertoriés dans ces entités, des actions similaires pourraient ainsi être mises en place. "Concernant le guide, la maquette est là. Il suffirait bien entendu d’adapter le répertoire des adresses en rapport avec chaque entité, indique Rudi Bral. Le but est de remonter ce projet à un échelon supérieur. Nous avons aussi pour but d’aller vers le réseau libre."

Au printemps prochain, un volet plein air et culturel devrait aussi être déployé. Un contact a par exemple été pris avec Pairi Daiza en ce sens.