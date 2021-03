Le conseiller et ex-échevin Dominique Jadot (Idées) a souhaité savoir où en était le dossier lié aux travaux de rénovation de la collégiale Saint-Pierre. "Un certificat de patrimoine avait été délivré en juillet 2017. Un permis d’urbanisme a été octroyé en juillet 2018 et l’entreprise avait été désignée par le collège. La Région wallonne avait confirmé l’octroi d’un subside d’1,3 million. Qu’en est-il ?"

L’échevin Nicolas Dumont (Idées) a évoqué "un dossier de longue haleine dont le subside est sécurisé. Nous avons notifié l’entreprise, Monument Hainaut pour ne pas la citer, qui a obtenu ce marché, avec un ordre de démarrer les travaux pour le 26 avril. L’entreprise a reçu un amas de demandes pour honorer d’autres chantiers, mais je fais pression quotidiennement pour que le chantier de la collégiale débute. Ces travaux vont devoir vivre avec le chantier de rénovation de la voirie Tour Saint-Pierre. Nous avons eu une réunion avec les pompiers, les écoles, la police, la commune, le CPAS et le doyen afin de pouvoir organiser au mieux la cohabitation entre ces deux chantiers qui vont engendrer des défis de mobilité. Le but est que les Leuzois subissent peu de désagréments et que ces deux dossiers soient menés à bien pour l’image de notre ville."