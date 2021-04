Le Centre culturel, les Jeunes Leuzois Actifs et le Plan de cohésion sociale s’associent et font appel à votre imagination et à votre créativité. Objectif : égayer les vitrines vides de la Grand'Rue à l'aide d’une ribambelle de bulles colorées !

Tout récemment, le conseil communal de Leuze avait abordé les projets de rénovation d’immeubles dans la Grand’Rue et l’image un peu triste que certains bâtiments véhiculaient. Un projet culturel visant justement à trouver la parade à cette morosité avait ainsi été évoqué lors des débats. Le voici.

Ce projet mis en place par le Plan de cohésion sociale avec les JLA et le Centre culturel est donc parti d'une volonté d'embellir la Grand’Rue.

"Nous profiterons du week-end de Leuze-en-folie, un événement qui ne peut pas avoir lieu, pour installer les décorations à ce moment, donc fin avril, explique Stéphanie Laurent, coordinatrice du Plan de cohésion sociale de Leuze. Ces bulles en folie feront en sorte d’exprimer des messages d'espoir, des sourires, du positif à travers des dessins, messages, smileys.... Des feuilles de bulles sont disponibles à la bibliothèque, au Centre culturel et au PCS. On récupèrera les bulles pour le 19 avril. Il s’agit d’une œuvre collective, comme le sapin de coquelicots par exemple. L'occasion de créer du lien entre tous les citoyens et de se sentir unis et solidaires."

Bref, une activité ludique que vous pouvez réaliser, en ces temps de confinement, avec votre bulle familiale évidemment. Dessin, collage ou broderie, laissez parler votre imagination, tout est permis. Notez aussi que des tutos seront proposés sur les réseaux sociaux.