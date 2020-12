La commune de Leuze a répondu à un appel à projets visant à se doter de caméras de vidéosurveillance pour améliorer la propreté publique. "L’objectif est de lutter contre les dépôts sauvages, indique Mélanie Lepape (Idées), échevine de l’environnement. Ces caméras seront installées aussi bien en ville que dans les villages. On retrouve souvent des déchets près des champs et des prairies notamment."

Les agents constatateurs pourront ainsi relever plus facilement l’identité des contrevenants. Au total, la Ville entend se doter de 15 caméras fixes, d’une caméra mobile et de deux caméras AMPR, autrement dit capables de relever les plaques d’immatriculation des véhicules.

Toujours en matière de propreté publique, l’échevine a souligné que la Ville avait rentré sa candidature pour l’appel à projets Propreté publique 2020 dans le but de créer un plan local de propreté.

Leuze avait aussi répondu à l’appel à projets Commune zéro déchet pour pouvoir obtenir au final un subside de 0,8 € par an et par habitant et mettre en place des actions. Un rapport des actions devra être remis chaque année. L’adhésion à cet appel a été renouvelée lors du conseil communal.