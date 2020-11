Le service des sports de Leuze propose gratuitement différents cours via la page Facebook de LeuzArena. Ces cours sont donnés pour la plupart en live afin de garder une interaction avec les participants.

"Durant cette période de confinement, la volonté du service est de soutenir et de maintenir la pratique sportive chez les plus de 12 ans", confie Ludovic Mauroy, responsable du service des sports et gestionnaire de la LeuzArena.

Vous avez le choix entre pilates avec Charlotte le lundi de 18h30 à 19h30 (live), partyrobics avec Delphine le mercredi de 18h30 à 19h30 (live), aérofight avec Delphine le vendredi de 18h30 à 19h30 (live) et full-body avec Andy et Mathieu le mercredi à partir de 10h (la vidéo reste accessible toute la semaine).

Il faut savoir que depuis septembre dernier, l'équipe des sports (NDLR : photo prise avant le confinement) s'est renforcée avec l'arrivée de 8 nouveaux moniteurs pour encadrer les nouvelles activités proposées.

"La diversité des profils de nos moniteurs permet de proposer un programme en ligne assez complet afin d'éviter la monotonie à la maison, poursuit Ludovic. Andy et Mathieu, moniteurs sportifs attachés à LeuzArena, gèrent toute la partie technique et la mise en place des vidéos. Ils se sont adaptés et formés sur le tas afin de relever ce nouveau défi, car il n'est pas donné à tous de réaliser des cours en ligne de qualité."

Comme dans beaucoup de secteurs, le service a dû s'adapter et se réinventer pour répondre aux nouveaux besoins. "Nos cours sport sur ordonnance ne sont pas en reste puisque nos monitrices Fanny et Jennifer proposent des parcours pour maintenir les marches du vendredi. Elles vont baliser les parcours la veille puis elles envoient par mail les informations. Pour l'activité physique adaptée, elles proposaient auparavant un cours via une formule papier et cette fois, les cours se font également en ligne avec nos deux monitrices. Par ailleurs, notre service maintient ses cours pour les moins de 12 ans, les cours du dimanche matin avec psychomotricité, baby gym et multisports et les cours d'escalade du mercredi après-midi."

Le centre sportif reste ouvert pour la pratique des moins de 12 ans encadrée par les clubs locaux ayant décidé de maintenir les entraînements.

Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook LeuzArena.