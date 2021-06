L’été sera tourné vers les jeunes à Leuze avec plusieurs activités qui vont leur être proposées par le service jeunesse.

"Les sorties seront annoncées, en fonction des mesures Covid, sur notre page Facebook et Instagram service jeunesse Leuze. Nous relançons également le conseil des jeunes leuzois avec pas mal de nouveaux projets, indique Stéphanie Laurent, responsable du plan de cohésion sociale et du service jeunesse.

Le service ciblera par exemple les 13-20 ans cet été. "Ainsi, à partir du 19 juillet, tous les lundis et les vendredis, nous proposerons des sorties comme karting, pétanque, molkky, balade vélo, accrobranche, mini-golf, géocaching, journée dans un parc aquatique mais aussi des ateliers créatifs, explique Stéphanie Laurent. Les 19, 20 et 22 juillet, un stage de sérigraphie sera organisé pour apprendre notamment les techniques de base et se familiariser avec les impressions."

Impro

Si parler et vous exprimer devant les autres ne vous fait pas peur ou si justement vous avez une appréhension mais que vous souhaitez la surmonter, sachez qu’un stage d’impro se déroulera les 6,8, 13 et 15 juillet à Willaupuis et les 17, 19, 24 et 26 août à Pipaix. Vous pouvez contacter Naomi et Stéphanie au 0474/94 13 54.

Par ailleurs, si vous désirez faire partie du conseil des jeunes, n’hésitez pas à poser votre candidature. "Le conseil des jeunes leuzois permet aux membres de faire des propositions pour la jeunesse et de mettre en place des projets locaux destinés aux jeunes mais aussi des actions intergénérationnelles", confie Stéphanie.

Il faut juste avoir entre 13 et 16 ans et être domicilié dans l’entité de Leuze. Le formulaire de candidature est à demander auprès du PCS, à l’accueil de la commune ou à télécharger sur le site web de la Ville. Il faut le rentrer au plus tard le 1er septembre. Infos au 0488/57 09 17 ou via s.laurent@leuze-en-hainaut.be

Retrouvez aussi le service jeunesse de Leuze sur Facebook et Instagram.