Les parents d’enfants fréquentant les crèches communales de Leuze ont reçu un courrier leur expliquant qu’un problème était survenu dans les crèches et qu’il y aurait des comportements inadaptés de la part de membres du personnel.

Le CPAS chapeaute les crèches. Contactée, la présidente du CPAS, Béatrice Fontaine, a fourni des précisions. "Une lettre a bien été envoyée aux parents pour les rassurer et leur signifier que leurs enfants sont bien en sécurité dans nos crèches. Ils peuvent toujours nous contacter. Maintenant, la procédure est en cours et un dossier disciplinaire a été ouvert. Nous recueillons des éléments. Il s’agit de deux agents du personnel des crèches, je ne peux pas en dire plus, si ce n’est, pour répondre à la question qui m’est souvent posée, qu’on ne parle pas ici de faits de mœurs."

Il s’agirait donc plutôt de maltraitances, si on lit entre les lignes. "Le comportement des agents à l’égard des enfants doit être irréprochable, rappelle Béatrice Fontaine. Il sera discuté du cas de ces deux agents lors du prochain conseil du centre."

Ces deux personnes seront soit réintégrées, soit licenciées. En attendant, les parents se posent tout de même de nombreuses questions.