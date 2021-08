Ils étaient prévus et ils arrivent. Dès ce lundi 9 août, deux gros chantiers vont débuter simultanément à Leuze, rue Tour Saint-Pierre. Le premier concerne la rénovation extérieure de la collégiale et le deuxième la réfection du revêtement de la voirie depuis le perron de la collégiale jusqu’au carrefour vers la rue du Gard et la Grand-rue (carrefour inclus). Ce chantier de voirie englobera deux phases : d’abord le remplacement des pavés par un hydrocarboné du 9 août au 3 septembre et la consolidation des pavés du 6 septembre au 1er octobre.

Le chantier de la collégiale durera près d’un an mais ses incidences seront restreintes : les piétons ne pourront plus circuler autour de l’édifice religieux et le stationnement le long du bâtiment sera interdit, indique-t-on à la commune. En revanche, le chantier de réfection de voirie, prévu pour durer deux mois, aura des incidences plus contraignantes pour les usagers, surtout au moment de la rentrée scolaire.

Nicolas Dumont, échevin en charge des cultes, précise que le lifting de la collégiale se concentrera à l’extérieur de l’édifice. "Le chantier est prévu jusqu’à la fin septembre 2022, souligne-t-il. Ce chantier de rénovation externe comprendra la restauration complète des toitures, zingueries et charpentes, ainsi que des façades, menuiseries et vitraux. Monument Hainaut se chargera des travaux. Le but est de sécuriser la collégiale qui présente des signes de vieillissement en matière d’étanchéité."

Pour rappel, la collégiale de Leuze, édifiée en 1745 sur les ruines de la première église ravagée par un incendie, a été classée comme Monument en 1934. "C’est ce qui a permis à l’administration communale d’aller chercher des subsides pour la rénovation de l’édifice via l’Agence wallonne du patrimoine à hauteur d’1,212 million € sur un total de 2,020 millions de travaux, poursuit l’échevin. A ce subside de 60% s’ajoute un subside de la Province à hauteur de 80 825,85 €, soit 4%, ce qui porte la part communale à 727 432,61€ dans ce dossier."

A propos des travaux de voirie, durant la première phase, Il faudra circuler autour de la collégiale comme un rond-point. La rue du Gard ainsi que l’entrée de la Grand-rue seront totalement inaccessibles en voiture. Durant la deuxième phase, il sera à nouveau possible de rejoindre la Grand-rue ou la rue du Gard par l’avenue de la Résistance. Par contre, l’accès autour de la collégiale sera interdit à la circulation, sauf pour les riverains de l’enclos Doyen Dumont, l’administration communale, le CPAS, le home Henri Destrebecq, la caserne des pompiers et l’accès aux chantiers. Pour repartir, les usagers devront faire demi-tour, la circulation étant gérée par des feux de chantier.

Les riverains et les parents d’élèves du Centre Educatif Saint-Pierre ont reçu un courrier explicatif au sujet des travaux. Vous pouvez retrouver le détail des phases concernant les travaux de voirie sur le site internet de la Ville : www.leuze-en-hainaut.be