Depuis que la Ville de Leuze s’est engagée dans un Plan communal de mobilité et la mise en place d’une commission cyclistes, on sent une nouvelle impulsion en faveur des modes de déplacement doux. Dernier exemple en date, les élus leuzois ont marqué leur accord sur l’instauration de deux rues cyclables dans le centre-ville. Voilà qui devrait réjouir les membres de la locale du GRACQ, avec qui la Commune entretient une belle collaboration.

La première voirie concernée est la rue du Gard, un quartier historique situé à deux pas de l’hôtel de ville. Sa proximité avec deux établissements scolaires (centre éducatif Saint-Pierre et HELHa) en fait une rue fort fréquentée aux heures d’entrée et de sortie des classes.