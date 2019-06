Un incendie s'est déclaré vendredi en fin d'après-midi au sein de la société Lutosa à Leuze-en-Hainaut.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi, peu après 18h, qu'un incendie s'était déclaré dans les installations de la société Lutosa implantée dans le zoning industriel de Leuze.

Venant des casernes de Leuze, Basècles et Péruwelz, deux autopompes, deux camions-citernes, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place.

Une ambulance a également été dépêchée à titre préventif, mais on ne déplore aucun blessé.



"Le feu avait pris au niveau d'une friteuse. On craignait un feu de graisse, ce qui n'a pas été le cas. L'intervention a été rapide dans la mesure où cette machine est autonome. Elle est en effet équipée d'un système d'extinction automatique", indiquait-t-on à 18h30 au dispatching de la zone Wapi.

Les dégâts sont limités à la seule friteuse qui s'est embrasée pour une raison actuellement inconnue.

La société Lustosa est spécialisée dans la transformation de la pomme de terre en produits surgelés