Depuis janvier 2021, un "Groupe de Travail Mobilité" s’est constitué à Leuze-en-Hainaut, à l’initiative de l’Echevin de la Mobilité Nicolas Dumont, pour travailler sur les enjeux de mobilité du Parc d’Activités Economiques (PAE). Ce groupe rassemble, de manière innovante, la Ville de Leuze-en-Hainaut, l’intercommunale IDETA, les cellules mobilité de l’Union Wallonne des Entreprises, de la CSC et de la FGTB, Entreprendre.Wapi ainsi que des représentants des entrepreneurs locaux au travers de l’ADEL (l’association des entreprises leuzoises).

Ensemble, ces acteurs co-construisent la mobilité de demain, en tenant compte des réalités de terrain, des besoins des travailleurs et de ce qu’il est nécessaire de développer pour que, demain, la part modale des piétons, cyclistes, transports en commun et covoiturage puisse se développer en réduisant ainsi la part de l’autosolisme.

Le PAE est en effet en plein développement. La dernière phase d’extension de la zone Leuze-Europe 2 sera finalisée en septembre, avec 16 hectares de nouvelles parcelles équipées. Par ailleurs, la modification du plan de secteur est approuvée pour l’aménagement de quelque 30 hectares supplémentaires sur Leuze-Europe 3. A l’horizon 2030, le pôle accueillera ainsi quelque 2.600 travailleurs sur 150 hectares : les enjeux de mobilité, en particulier sur la question des déplacements domicile-travail, sont donc essentiels.

C’est ainsi que : une collaboration avec les TEC et les entreprises est mise en place pour mieux faire coïncider les horaires des bus et les besoins des travailleurs ; "Guide de la Mobilité du Travailleur",est distribué dans chaque entreprise, dans lequel sont détaillées toutes les informations pratiques pour se rendre au travail autrement qu’en voiture ; des sources de financement sont recherchées pour améliorer l’infrastructure pour les modes actifs ainsi que les liaisons depuis la gare et les villages voisins vers le PAE...

A l’occasion de la journée mondiale du vélo, le vendredi 3 juin prochain, le "Groupe de Travail Mobilité du PAE - Parc d’Activités Economiques" organise une après-midi d’activités autour du vélo à destination des travailleurs du PAE de Leuze-Europe.

Cette après-midi se déroulera entre 12h et 16h sur le parking de l’entreprise Eurakor. Les activités sont entièrement gratuites et ont pour vocation d’inciter les travailleurs à utiliser le vélo pour leurs déplacements domicile-travail, un enjeu particulièrement important dans le contexte climatique et énergétique actuel.

Et c’est bien parce que ces enjeux sont fondamentaux, mais aussi pour encourager le côté pionnier de la démarche de groupe, que le Ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry sera présent, entre 12h et 13h.

De 12h à 12h15, il participera à une balade à vélo préparée par le Gracq local afin de prendre connaissance des enjeux de mobilité du PAE

De 12h15 à 12h30 : point-presse chez Eurakor

De 12h30 à 13h : discussions informelles avec les participants et découverte des stands

Ensuite, les activités se dérouleront en continu jusque 16h.