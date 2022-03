Le 23 décembre 2019, Pierre a causé une énorme frayeur à Brigitte. En manque d'argent, le prévenu s'est rendu au domicile de la vieille dame afin d'y voler la somme de 50 000 euros.", indique le prévenu à la barre du tribunal correctionnel de Tournai.

Pierre a attendu que Brigitte rentre d'une soirée pour sonner à sa porte. "Je lui ai demandé de bouger son véhicule car un camion devait effectuer une livraison. Quand elle a ouvert, je l'ai aspergé de spray lacrymogène". Le prévenu s'est alors jeté sur la vieille dame en lui tenant fermement la gorge. "Il disait qu'il allait me tuer", explique la victime. Elle précise aussi que le malfrat a tenté de l'étrangler avec son écharpe et la ruait de coups. Pendant qu'il fouillait l'habitation à la recherche des 50 000 euros, Pierre a enfermé Brigitte dans un local. "J'ai dû utiliser un tournevis pour sortir".

Lorsque la juge a demandé au prévenu s'il avait trouvé l'argent, Pierre a expliqué: "Non, je suis juste parti avec une batte de base-ball au cas où des personnes m'attendaient à l'extérieur". Formant opposition à un jugement qui le condamnait à 5 ans de prison, l'agresseur de Brigitte est aujourd'hui honteux de ses actes. Le représentant du ministère public, étonné de voir le prévenu aussi timide lors de l'audience, ne peut pas fermer les yeux face à de tels faits. Déjà connu de la justice pour vol avec violence, Pierre risque ainsi 37 mois de prison.

"La prison, l'université de la délinquance"

Pour Me Rivière, avocat de la défense, ces faits sont "injustifiables et inexcusables". Le bâtonnier s'est par ailleurs, montré dubitatif sur la qualification des préventions. Pierre ne s'est effectivement emparé que d'une batte de base-ball avant de l'abandonner 30 mètres plus loin. "Il n'avait pas la volonté de voler cet objet mais les 50 000 euros qu'il n'a pas trouvés. Il me paraît donc évident de requalifier les faits en tentative de vol avec violence. Lorsque j'ai rencontré mon client, je lui ai bien entendu demandé ce qui lui était passé par la tête. Si toutes les personnes victimes d'un accident de travail devaient s'en prendre à de pauvres citoyens, nous aurions intérêt à nous barricader". Selon Me Rivière, envoyer le prévenu en prison n'est pas une bonne solution. "C'est l'université de la délinquance". Il a ainsi sollicité un sursis. Le jugement sera prononcé le 5 avril.