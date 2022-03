Déjà détenu pour des faits de stupéfiants, Norman compte aujourd'hui tout arrêter. "Je vois bien que cela ne m'attire que des problèmes".

Le prévenu est également impliqué dans un second dossier concernant toujours de la drogue. En janvier 2021, Norman est poursuivi pour avoir largué et délivré 73g de cannabis à la prison de Leuze-en-Hainaut. Il aurait effectivement lancé des oranges remplies de cannabis dans la cour de l'établissement pénitentiaire alors que Dorian bénéficiait de son temps de sortie.

"La police a été alertée par le comportement étrange d'un individu qui s'approchait de la prison", a précisé le représentant du ministère public. "Lors du contrôle, on retrouve dans son véhicule, des oranges dont une est éventrée et dégageait une forte odeur de cannabis".

"C'était dans le but de dépanner et aider un ami qui séjournait en prison", s'est justifié Norman. Pour ces faits, un complément de peine de six mois a été requis. Quant à Dorian, il risque quatre mois de prison. Le jugement sera prononcé le 25 avril.