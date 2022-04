Pourtant cette décision ne date pas d'aujourd'hui et succède à une étude établie par une société spécialisée dans la gestion du patrimoine arboricole. 224 arbres ont donc été analysés consciensieusement par des experts avant de remettre leur rapport. En conclusion, il a été relevé que 84% d'entre eux ont été statués en bonne santé contre 2,45 % en mauvaise santé. La plupart de ces arbres ont été considérés comme dangereux. En ce qui concerne le village de Blicquy, des dalles de béton se soulevaient à cause de peupliers. Agés de plus de 100 ans et couverts de champignons, une vingtaine d'arbres qui demeuraient dans le parc du Coron, ont également été supprimés du paysage.

L'abattage d'une cinquantaine d'arbres et plus précisément des peupliers, a aussi été accompli le long du RAVeL. En plus de leur état de vieillesses, les branches de ces arbres tombaient régulièrement sur les toits des garages et d'autres structures propres aux citoyens.

Les amoureux de la nature n'ont toutefois, pas de souci à se faire: chaque arbre enlevé sera replacé. "Des nouvelles plantations sont prévues avec des essences indigènes et mellifères en fonction de leur emplacement", a indiqué la commune de Leuze-en-Hainaut.