Actuellement détenu à la prison de Leuze, Sam (prénom d'emprunt) est poursuivi par le tribunal correctionnel de Tournai pour six faits de détention de cannabis et de haschich en prison. Incarcéré jusqu'en août 2023, le prévenu est en aveux.. Généralement, de petites quantités ont été retrouvées au coeur de sa cellule sauf à deux reprises où 42 grammes et 73 grammes de cannabis ont été saisis. ". Connu de la justice pour des faits de vols et de stupéfiant, Sam risque une peine de 6 mois de prison.

"La prison n'est pas un centre de cure de désintoxication"

Le représentant du ministère public ne s'oppose toutefois pas à un sursis probatoire. "Mon client a déjà passé 10 ans en prison, soit 1/3 de sa vie", a précise Me Tounkara. "Il voit passer la vie à travers la fenêtre. Comme l'a dit le prévenu, il consomme pour rester calme et pour éviter de s'emporter dans ce milieu carcéral. En possédant de la drogue en prison, il sait qu'il joue avec le feu et que cela risque de reporter sa sortie. Cependant, tout le monde est bien conscient que la prison n'est pas un centre de cure de désintoxication. En outre, la volonté ne fonctionne pas toujours ou on en a pas suffisament".

Un sursis probatoire a donc été sollicité de la part de la défense. Le jugement sera prononcé le 8 septembre prochain.