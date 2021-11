Mercredi dernier, Mickaël, un employé de l'entreprise Lutosa (Leuze), a perdu la vie à la suite d'un accident tragique. Fidèle à la société depuis 15 ans, ce dernier effectuait des travaux de maintenance. Il se trouvait notamment dans une nacelle au moment où il a violemment percuté un montant métallique. Les services de secours et de police sont arrivés très rapidement sur le site. Ils n’ont malheureusement rien pu faire pour sauver l'homme, qui est décédé sur le coup.

"C’est avec beaucoup de douleur et de tristesse que nous vous communiquons qu’un accident mortel impliquant un membre de notre personnel s’est produit ce matin vers 10 h 15 sur notre site de Leuze dans la zone des CIMAT (entrepôts de produits surgelés). Toutes nos pensées vont tout d’abord à la famille de la personne concernée, qui a été notifiée, ainsi qu’aux proches de notre collègue à qui nous présentons toutes nos condoléances et témoignons tout notre soutien. Nous mettrons tout en place pour accompagner la famille et notre personnel. Nous nous gardons entièrement à disposition des autorités pour l’investigation de cet accident", avaient indiqué les responsables de l'entreprise spécialisée dans la transformation des pommes de terre.

Ce terrible accident a été un véritable choc pour l'entreprise mais également pour l'entourage de Mickaël, originaire du Nord de la France. Laissant derrière lui, une femme et un petit garçon, une cagnotte Leetchi a ainsi été créée pour soutenir cette famille en pleine tristesse.

Plus de 5 000 euros déjà récoltés

"Parce que Mickaël a toujours été présent pour les autres et qu'il restera pour toujours dans nos cœurs. Cette cagnotte est destinée à aider ( d'une certaine manière) Emeline et Robin à avancer malgré tout. Ici vous pouvez directement et en un clic, participer à cette cagnotte jusqu'au 31 décembre 2021. Chacun peut mettre le montant qu'il souhaite", a déclaré Celine Hauchart, organisatrice de cette cagnotte. A ce jour, 5 430 euros ont déjà été récoltés.