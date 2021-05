Les activités de Bon-Air Renouveau ASBL reprennent. Ce vendredi 28 mai, le comité organisera sa 8e fête des voisins, en version 2.0 évidemment au vu du contexte sanitaire. Il n’aurait pas été possible d’organiser une fête des voisins depuis la cour de l’école communale de Bon-Air comme d’habitude. Dès lors, ici, un barbecue coopératif est mis sur pied.

"Nous allons cuire les viandes commandées. Ensuite, les gens peuvent venir les chercher ou nous les leur livrons, mais uniquement dans le quartier, souligne Jérôme Brismée, administrateur délégué de Bon-Air Renouveau ASBL. Et pour l'animation, les DJ's de Bon-Air Renouveau ont concocté un set endiablé qu’il sera possible de suivre depuis son salon via les réseaux sociaux sur la page Facebook Café loco."

Autre bonne nouvelle du côté de Bon-Air, la tenue du jeudi 26 au dimanche 29 août de Bon-Air en Fête…autrement.

"Avec au programme quatre jours de festivités intergénérationnelles dans le respect des protocoles qui seront d'application. Le programme complet sera dévoilé prochainement", annonce Jérôme Brismée.