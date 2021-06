Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux secteurs professionnels ont été impactés et au sein de la population, beaucoup d’entre nous ont pu ressentir une certaine usure mentale.

C’est ainsi le cas des jeunes et des indépendants et dans ce cadre, le CPAS de Leuze leur propose un soutien psychologique. "La crise Covid nous a tous impactés d’une manière ou d’une autre et nous en subissons tous encore les conséquences actuellement, assure Béatrice Fontaine, présidente du CPAS de Leuze. C’est pourquoi le CPAS désirait apporter une aide psychologique aux jeunes et aux travailleurs indépendants, deux groupes de la population ayant particulièrement souffert de la crise."

A cet effet, des ateliers et groupes de parole sont programmés le mercredi 23 juin de 18h30 à 20h30 pour les travailleurs indépendants leuzois et les vendredis 25 juin, 2 et 9 juillet de 13h à 17h pour les jeunes de Leuze âgés de 12 ans et plus. Ces ateliers se dérouleront à l’hôtel de Ville et seront animés par Charlotte Legrand, psychologue et Alex Vos, éducateur spécialisé et artiste. Pour les informations et les inscriptions, il faut s’adresser à Mélanie Louvieaux au 069 362425 (melanie.louvieaux@cpas-leuze-en-hainaut.be).

"En parallèle, un projet est mis en place avec l’I.M.S.T.A.M pour des entretiens psychologiques individuels destinés aux usagers du CPAS. Les informations à ce sujet seront données prochainement", précise Béatrice Fontaine.