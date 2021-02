Ce sera toujours sur réservation et en suivant les mesures Covid.

Crise sanitaire oblige, c’est sur rendez-vous que vous pouvez acccéder à la piscine communale de Leuze, avec un maximum de 24 personnes par heure (entrées par demi-heures pour limiter le nombre d'arrivées en même temps).

Comme les réservations fonctionnent bien, les horaires d’ouverture seront élargis durant le congé de carnaval.

Ainsi, du lundi 15 février au vendredi 19 février, la piscine sera accessible le lundi de 9h30 à 18h, le mardi de 9h30 à 18h30, le mercredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, le jeudi de 9h30 à 19h30 et le vendredi de 9h30 à 18h30. En ce qui concerne le week-end, l’horaire habituel sera de mise, à savoir le samedi de 9h30 à 11h30 et le dimanche de 9h30 à 12h30.

Réservation par téléphone au 069/66.40.19.