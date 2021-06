Ce vendredi a eu lieu l’inauguration de la station CNG d’Enora dans le zoning de Leuze-Europe. Il s’agit de la plus grande station du genre en Belgique. Elle est le fruit d’une collaboration entre Enora et les transports Fockedey.

Pour rappel, Enora est issu d’un partenariat entre notamment Ideta et Engie avec pour objectif d’implanter et d’exploiter des stations CNG sur le territoire national. But poursuivi, entre autres : réduire les émissions de CO2.

Nous aurons l’occasion de revenir sur cette inauguration.