Elle reprend à partir de ce vendredi un établissement bien connu des Leuzois.

C’est un peu l’effervescence, mais tout se prépare dans les règles. Le brasseur est là. Ce vendredi, Jennifer Degransart accomplira le grand plongeon. Son choix est mûrement réfléchi. Elle va reprendre l’enseigne Chez Bwana à Leuze, à deux pas de la gare. Cette période un peu spéciale ne l’a pas découragée.

"Le Covid ? C’est vrai que ça fait réfléchir, mais aujourd’hui, les restrictions ne sont plus les mêmes qu’il y a un an. Maintenant, je connais l’endroit depuis longtemps déjà. Ce café a toujours été très populaire sur Leuze. Je savais que Danielle, qui tenait auparavant le café, allait prendre sa retraite au 30 juin. Elle en avait déjà parlé il y a deux ans et depuis, l’idée de la reprise trottait dans ma tête, d’autant que Danielle me disait que j’avais le caractère et les compétences pour reprendre l’établissement."