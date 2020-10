Au vu de l’évolution de l’épidémie et afin de protéger le personnel et les citoyens, l’administration communale de Leuze et ses différents services vous accueillent uniquement sur rendez-vous à partir de ce lundi 26 octobre.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous ! Les services restent à votre disposition. Ils sont joignables par téléphone ou par courriel : consultez l'annuaire via https://www.leuze-en-hainaut.be/annuaire-services-communaux

Vous avez plusieurs possibilités pour les demandes concernant le service Population - Etat civil : soit vous formulez votre demande par mail sur population@leuze-en-hainaut.be (annexez une copie recto-verso de votre carte d’identité pour faciliter et accélérer votre demande), soit vous passez par l’e-guichet (https://leuze-en-hainaut.e-guichet.be/.../home.html) ou, si nécessaire, un rendez-vous est toujours possible au 069/66.98.59 ou au 069/66.98.90.

A propos de la distribution de sacs-poubelle aux personnes ayant 65 ans au 1er janvier 2020, elle est maintenue jusqu’au vendredi 30 octobre, chaque matin de 9h à 11h (prendre rendez-vous au 069/66.98.40). Lors de votre venue, préparez votre carte d’identité.

L’administration leuzoise rappelle que les gestes barrières et autres mesures sanitaires (masque, gel, sens de circulation) sont toujours de mise.