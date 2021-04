Il y avait déjà l’immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes. Ces trois communes, rejointes par Celles, ont formé l’AIS (agence immobilière sociale) Wapi.

Le conseil communal virtuel de Leuze a justement accueilli les gestionnaires de l’AIS Wapi.

"Elle a reçu l’agrément en septembre 2020 mais a débuté officiellement ses activités le 1er janvier, a expliqué Christelle Dordain, administratrice-déléguée de l’AIS. Il faut voir l’AIS comme un complément à la société de logements qui existait déjà."

L’AIS profite ainsi de certaines synergies avec l'immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes dans le cadre de la gestion comptable, de la gestion des marchés publics ou encore de la gestion informatique de la structure. Constituée en ASBL, l’AIS a pour mission de mettre à disposition des immeubles privés ou publics à des prix corrects.

"La politique des quatre communes impliquées dans l’AIS est de garantir une évolution positive du parc immobilier pour réduire le nombre de clapiers à lapins", a assuré Nicolas Dumont (Idées), échevin leuzois en charge du logement.

On le répète, les loyers pratiqués au niveau de l’AIS sont moins élevés que dans l’immobilier habituel mais également plus chers que ceux pratiqués pour les logements sociaux.

Les responsables de l’AIS, pour répondre à une question posée en séance, ont bien assuré que l’attribution ne se faisait pas en fonction de la carte du parti mais bien par rapport à la situation financière du demandeur.

"Habiter et travailler dans le coin, occuper un logement devenu insalubre ou devoir faire face à une perte d’emploi, voilà des critères dont il sera par exemple tenu compte", a précisé Christophe Turpin, coordinateur technico-social de l’AIS.

Durant le bail, le loyer est garanti pour le propriétaire même si le logement est inoccupé et même si le locataire ne paie pas.

En réponse à une question de Steve Abraham (PS), Christophe Turpin a souligné que même en cas de dégradation du bien, le propriétaire ne sera pas dérangé.

"Nous prenons nos responsabilités et nous assumons le choix des locataires. Nous couvrons l'ensemble des dégâts locatifs en cours et en fin de bail. Le propriétaire est donc certain de récupérer son bien en bon état à la fin du mandat de gestion. L'usure normale et la vétusté du bien restent bien sûr à charge du propriétaire."

Quelques avantages



Les débuts de l’AIS sont encourageants. "Au niveau de la prise en gestion de type AIS sur Leuze, nous sommes déjà à six biens. Les demandes sont présentes. Des propriétaires nous ont contactés. Virtuellement, on a déjà 15 biens en location depuis la mise en activité." L’AIS est bien entendu disponible pour étudier les propositions des propriétaires qui souhaiteraient passer par ses services pour faire occuper leur bien.

Quant à la durée du mandat de gestion, elle est conclue pour une durée de 3 à 9 ans, a précisé Christophe Turpin. "Pour le propriétaire, il y a des avantages, comme l’exonération totale ou partielle du précompte immobilier. On a aussi une réduction de la TVA à 12% si le bâtiment est neuf et que le propriétaire passe par nous pour la mise en location."

Une page Facebook AIS Wapi a été mise en route et vous pouvez aussi obtenir des informations via www.aiswapi.be