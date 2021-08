Comme beaucoup de ses homologues, l’agence locale pour l’emploi de Leuze est à la recherche de personnes pour travailler dans les différentes implantations scolaires de l’entité. "Il s’agit de missions de surveillance sur le temps de midi ou au niveau de la garderie du matin et du soir mais aussi de l’entretien des locaux", confie Axelle Trenteseaux, responsable de l’ALE de Leuze, qui vient de déménager vers l’ancienne site Dujardin.

Pour rappel, il y a deux conditions principales à réunir afin d’être engagé comme ALE. "Etre inscrit depuis au moins 12 mois comme demandeur d’emploi et bénéficier soit d’allocations de chômage, d’insertion, du revenu d’intégration sociale ou d’une aide sociale financière, détaille Axelle Trenteseaux. Le principe, c’est que la personne continue à avoir le même montant au niveau du chômage et qu’elle reçoit via l’engagement comme ALE un complément de revenu qui ne peut excéder 287 € par mois."

Bien entendu, en fonction de la situation et des obligations familiales de la personne engagée, l’horaire de travail peut être adapté. Une certaine flexibilité est de mise. "Les personnes ont la possibilité de travailler près de chez elles. Il y a une intervention en matière de frais de déplacement et concernant la couverture des accidents de travail. Et puis, c’est une expérience professionnelle supplémentaire qui leur permet de ne pas rester à l’arrêt, de demeurer actives."

Les ALE travaillent aussi bien chez les particuliers que dans des associations et écoles. "Si la personne donne satisfaction, ça peut déboucher sur un emploi, poursuit Axelle. Nous offrons aussi des formations gratuites, par exemple relatives aux premiers soins, ainsi qu’une aide à la recherche d’emploi."

L’ALE fait souvent appel aussi à des personnes sachant effectuer des petits travaux de jardinage. "Il ne faut pas être un professionnel du secteur pour postuler, assure Axelle. Souvent, il s’agit de travaux classiques comme la tonte d’une pelouse."

Infos au 069/34 39 90, sur la page Facebook de l’agence locale pour l’emploi de Leuze et via aleleuze@yahoo.fr