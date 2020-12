La bibliothèque de Leuze a mis sur pied une petite surprise pour tous les résidents des homes en cette fin d’année un peu délicate.

Les petits lutins de la bibliothèque sont entrés en action en vue de confectionner des enveloppes pour les résidents des homes de l'entité. Chacun d’entre eux recevra quatre cartes ou dessins.

"Nous avons eu l’idée de remettre à chacun des pensionnaires des quatre homes de l’entité une petite carte de vœux, explique Pauline Dehouck, responsable de la bibliothèque. Depuis le mois de mars, nous avions maintenu le lien avec les résidents inscrits au travers de courriers personnalisés accompagnant les colis de livres que nous leur portions tous les mois. Notre idée a été largement propulsée par un engouement général des enfants, que ce soit via une démarche personnelle ou par le biais de l’école. Nous avons bénéficié d’un soutien et d’un partage vraiment exceptionnels et généreux. Il n’y a pas une carte qui ne soit chargée de bonnes attentions et de bienveillance. Nous espérions recevoir 310 cartes, nous en avons reçu 1357 à l’heure actuelle."

La livraison des cartes aura lieu ce vendredi 18 décembre.