La bibliothèque communale de Leuze connaîtra encore une certaine effervescence cet été avec de nombreuses activités au programme.

Un stage origami se déroulera ainsi du lundi 5 au vendredi 9 juillet de 9h30 à 12h pour les enfants de 8 à 12ans et de 13h à 15h30 pour les familles.

A partir d'un simple carré de papier, venez découvrir toute la magie de l'origami ! "Cet art fascinant venu du Japon possède ses propres gestes, ses techniques, un vocabulaire particulier et une histoire riche et étonnante", explique Pauline Dehouck, responsable de la bibliothèque. Le stage sera animé par Michael David (l'Atelier du Lotus Rouge), origamiste professionnel, depuis le parc du Herseau avec repli possible dans les locaux de la bibliothèque en cas de mauvais temps."

L’opération lire dans les parcs sera renouvelée également tout au long de l’été pour les 4-6 ans et les 6-9 ans. "C’est une séance de lecture vivante donnée par une bibliothécaire au pied de la cabane dans le parc du Herseau", note Pauline.

Il sera encore question de lecture, forcément, avec Sur un air de vacances le 8 juillet à 19h30. "Il s’agit d’un cercle de lecture qui est ouvert à tous sur le thème des vacances, indique Pauline. Avec Cassandra, nous présenterons des lectures de vacances. Les participants sont invités à amener le livre qu'ils conseilleraient à un ami pour partir en vacances."

Pause et sieste

La comédienne Christine Mordant proposera une pause lecture le 14 juillet à 19h30 autour du livre Les victorieuses de Laetitia Colombani.

Le temps des vacances sera aussi celui d’une petite sieste littéraire. Cette activité est proposée les 12 et 19 juillet de 14 h à 15 h et les participants peuvent venir avec leur collation.

Par ailleurs, en juillet et août, la bibliothèque sera ouverte le lundi de 13h à 16h, le mardi de 10 à 12 h et de 13 h à 16 h, le mercredi de 13 h à 18 h, le jeudi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h et le samedi de 9 h à 13 h. Elle sera fermée le vendredi et le dimanche ainsi que du 7 au 14 août inclus. Pour le reste, les inscriptions aux activités sont obligatoires au 069/66.98.53