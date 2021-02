La commune de Leuze va poursuivre son partenariat avec l’Asbl Territoires de la Mémoire. L’échevine de la citoyenneté, Mélanie Lepape (Idées), a rappelé que Territoires de la Mémoire est un centre d'éducation à la résistance et à la citoyenneté basé à Liège et visant à effectuer un travail de mémoire auprès des enfants, des jeunes et des adultes.

"Nous travaillons avec eux depuis 7 ou 8 ans. En 2017, nous avions organisé un premier voyage vers Auschwitz-Birkenau. Ce voyage avait fait l’objet d’une préparation à destination du groupe de 40 personnes qui y a pris part, avec un public âgé de 15 à 82 ans. Pendant plusieurs mois, des événements comme des expositions et conférences ont eu lieu en collaboration avec la bibliothèque et le centre culturel aussi pour le lien vers les écoles. Ce voyage a également été exploité à notre retour pour faire de ces personnes des passeurs de mémoire. La convention de partenariat est d’un montant de 350 €."

Le point a été adopté à l’unanimité par le conseil communal. Christian Ducattillon (PS) a souligné qu’il était important de poursuivre cette mission. "Je voudrais juste faire remarquer que parmi les Leuzois qui ont souffert de déportation, beaucoup ont dû se rendre plutôt à Buchenwald qu’à Auschwitz-Birkenau et qu’il est par ailleurs important aussi de ne pas oublier les zones d’exposition qui existent en Belgique. Une très belle exposition est d’ailleurs installée à Liège dans les locaux de Territoires de la Mémoire et il y a aussi des zones qui ont servi de prison ou de questionnement très violent à Tournai et à Mons et également dans la région d’Anvers."

Mélanie Lepape a indiqué qu’un deuxième voyage était programmé mais qu’il a dû être annulé en raison de la crise sanitaire. "On va relancer ça dès que ce sera possible."