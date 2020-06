Agents et ouvriers communaux ont abattu un gros travail.

Les équipes communales ont fourni un gros travail (courriers, étiquettes, mise sous enveloppe, distribution…) et ne pouvaient pas aller plus vite que le vent mais cette fois, ça y est, la livraison des masques est terminée sur l’entité de Leuze. Plus de 6.000 foyers ont reçu leur enveloppe contenant masques et filtres pour les membres du ménage à partir de 12 ans.

La commune vous invite à la contacter si vous avez constaté un souci via l'adresse e.jamart@leuze-en-hainaut.be ou en envoyant un message sur messenger (ville de Leuze-en-Hainaut).