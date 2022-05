Avis aux automobilistes ! Il ne sera bientôt plus possible d’entrer en ville via le carrefour de Lutosa, situé boulevard du Prince Régent.

Les autorités leuzoises, soutenues par l’ensemble des élus, ont en effet décidé de mettre en sens unique le chemin du Vieux-Pont, et ce de manière définitive. Cette option d’une circulation allant de l’avenue des Héros Leuzois vers la N7 a été retenue sans susciter la moindre opposition. "Si la Commune s’est battue par le passé pour avoir un contournement, c’est aussi pour qu’il soit prioritairement utilisé, tout comme les nationales", affirme l’échevin de la Mobilité, Nicolas Dumont.