La Régie communale autonome de Leuze, qui gère les infrastructures sportives comme la LeuzArena et la piscine, s’organise par rapport aux nouvelles mesures édictées par le Codeco en milieu de semaine.

"Suite aux annonces du comité de concertation et aux protocoles piscine et sports divulgués par l'ADEPS, le bureau exécutif de la RCA a pris une double décision, confie Nicolas Dumont, président de la Régie. Un, de maintenir ses stages sportifs durant les congés de Pâques à la LeuzArena. Deux, de modifier les horaires de la piscine de Leuze. "

Ainsi, pour la semaine du 29 mars au 3 avril (fermeture le dimanche de Pâques), le bassin sera accessible lundi de 15h30 à 18h, mardi de 15h30 à 18h, mercredi de 14h à 18h, jeudi de 15h30 à 19h30, vendredi de 15h30 à 18h30 et samedi de 9h30 à 11h30.



Durant les vacances de Pâques, soit du 6 au 18 avril (donc pas le lundi de Pâques, jour de fermeture également), vous pourrez aller nager le lundi de 9h30 à 18h, le mardi de 9h30 à 18h30, le mercredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, le jeudi de 9h30 à 19h30, le vendredi de 9h30 à 18h30, le samedi de 9h30 à 11h30 et le dimanche de 9h30 à 12h30.



"La piscine communale, en raison de la crise sanitaire, accueille les nageurs uniquement sur rendez-vous et avec un maximum de 24 personnes par heure, rappelle aussi Nicolas Dumont. Les entrées se font par demi-heure pour limiter le nombre d'arrivées en même temps. Les mesures sanitaires déjà en vigueur sont renforcées. "

Les réservations pour la piscine peuvent s’effectuer par téléphone au 069/66.40.19.

Retrouvez les consignes et les mesures Covid sur https://www.leuze-en-hainaut.be/inf.../324/piscine-communale