Les responsables de la Régie de Leuze signalent que le 23 décembre dernier, la ministre des Sports Valérie Glatigny a signé la reconnaissance en centre sportif local intégré (CSLI) de la Régie communale autonome.

“Cette reconnaissance permettra à la RCA de bénéficier d’un subventionnement pour des emplois au sein de nos structures sportives. Elle vient également récompenser l’investissement important dans le sport de la part de notre commune”, soulignent Nicolas Dumont, président et Jacques Dumoulin, vice-président.

Voilà l’aboutissement d’un long processus administratif lancé par l’échevin des sports Paul Olivier et le responsable du service des sports, Ludovic Mauroy. Le conseil d’administration de la RCA a d’ailleurs désigné Ludovic Mauroy comme nouveau responsable du CSLI. “Nous savons qu’il sera à la hauteur de ce nouveau défi et nous le remercions pour la gestion et son investissement dans ce dossier. Cette bonne nouvelle permettra d’encore mieux exploiter les structures sportives et d’offrir aux Leuzoises et aux Leuzois des installations de qualité et une offre sportive diversifiée pour tous.”

Nicolas Dumont précise au passage que la Régie communale obtient donc l’agrément mais que “la Régie reste la Régie en tant que structure juridique. Elle obtient le titre de CSLI pour ses infrastructures sportives avec donc accès à des subsides en ce sens.”