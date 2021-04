Marie Amorison lance le concept pour mettre en lien les consommateurs et les producteurs locaux.

Le réseau de la Ruche qui dit Oui ! s’agrandit en Wallonie picarde. Après Tournai, Péruwelz, Basècles, Ath, Frasnes, Silly et Enghien, une nouvelle Ruche ouvrira ses portes le 28 avril à Leuze sous l’impulsion de Marie Amorison.

Pour rappel, ce concept de plateforme de vente en ligne favorise les échanges directs entre producteurs locaux et communautés de consommateurs qui se retrouvent chaque semaine lors d’un véritable marché éphémère pour la distribution des produits commandés.

C’est gratuit et sans engagement. Chaque Ruche a son propre site qui est administré par un responsable. Le producteur a son espace de commerce dédié dans lequel il gère son catalogue de produits, ses prix, ses ventes et ses distributions. Pas d’obligation, pas d’abonnement : chaque membre de la Ruche est libre de commander ou non.

En gestation depuis plusieurs mois, ce projet s’est vraiment concrétisé en février avec la phase préliminaire de construction. Il n’aura fallu que deux mois à Marie Amorison pour rassembler suffisamment de producteurs locaux offrant un large panel de produits et réunir plus d’une centaine de membres, potentiels futurs consommateurs.