Cet été, en espérant une amélioration de la situation sanitaire, le centre culturel de Leuze a le souhait d’organiser différents ateliers créatifs pour offrir aux citoyens des activités culturelles durant toute la période estivale.

L’appel est donc lancé à des artistes-animateurs prêts à faire découvrir leurs talents créatifs et artistiques à un public familial (dès 6 ans) à travers des ateliers adaptés aux petits comme aux grands.

Comme les ateliers se dérouleront principalement en extérieur, la logistique ne devra pas être trop compliquée. La durée de l’atelier sera fixée à 3 heures.

Les dates ont été fixées ainsi : les dimanches 11 et 18 juillet et les dimanches 22 et 29 août, selon un atelier en deux plages : 9h30-12h30 et 14h-17 h. Rendez-vous sur la page Facebook du centre culturel pour tout savoir sur les modalités et les rémunérations. Un dossier complet devra être transmis.

Les candidatures sont à envoyer avant le 1er mai sur souad@cultureleuze.be