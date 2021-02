Le comité citoyen consultatif (CoCiCo) de Leuze contre la ligne à haute tension va aller à la rencontre des habitants pour les prendre en photo avec un studio mobile., dit le CoCiCo.

Bientôt, le ministre Willy Borsus devra prendre une décision quant à la poursuite du projet Boucle du Hainaut. "Le projet de vie de nombreux citoyens est mis entre parenthèse depuis l’annonce de ce projet et selon nous, il est important qu’il voie les visages des habitants des communes impactées avant de prendre cette décision, souligne le CoCiCo de Leuze. Nous avons décidé d’aller à la rencontre des citoyens. Nous circulerons ce dimanche 28 février dans les villages de Thieulain entre 9h30 et 12h et de Grandmetz entre 13h30 et 18h. Le dimanche 7 mars, nous serons présents aux mêmes heures dans les rues de Blicquy le matin et Chapelle-à-Wattines l’après-midi. Nous serons également présents sur le marché de Leuze le lundi 1er mars. L’occasion pour nous de rencontrer les citoyens des villages impactés et de communiquer sur nos actions passées et futures, mais également, avec l’arrivée des beaux jours, de profiter de notre photographe pour une petite séance photo gratuite en famille. Bien sûr, nous prendrons toutes les mesures sanitaires nécessaires à la sécurité de chacun. Toutes les photos seront ensuite disponibles gratuitement sur le groupe Facebook NON à la ligne haute tension à Leuze-en-Hainaut - Revolht."

Pour rappel, depuis 5 mois, le CoCiCo leuzois contre la ligne haute tension et Revolht se battent contre le projet de Boucle du Hainaut déposé par Elia.

"Ces derniers jours, de nombreux cartons rouges à l’encontre du projet ont fait l’objet de publications sur les réseaux sociaux et sur le site internet de Revolth. L’objectif était de rappeler que le dossier Boucle du Hainaut d'Elia a été monté sans tenir compte des impacts pour les riverains. Dans la commune de Leuze, le projet traverse le village de Grandmetz en son centre, survole directement de deux quartiers d’habitations, passe à proximité d’écoles et manèges … fréquentés par des enfants et surplombe de nombreux foyers dans les villages de Thieulain, Grandmetz, Chapelle-à-Wattines et Blicquy. Cela est inconcevable notamment car la proximité d’une ligne à très haute tension peut avoir des effets importants sur la santé, dont un risque accru de leucémie infantile."