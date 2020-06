Objectif : permettre l’occupation gratuite de l’espace public en extérieur pour y développer des terrasses.

Le collège leuzois s’est exprimé à travers un communiqué au sujet d’une mesure prise ce jeudi à propos du secteur Horeca.

"Si la situation de l’Horeca était déjà difficile auparavant, elle est actuellement intenable et les mois qui arrivent seront déterminants, stipule le communiqué. En tant que mandataires politiques locaux, il est de notre responsabilité de prendre toutes les mesures en notre pouvoir afin de soutenir notre Horeca local si nous ne voulons pas voir fermer celui-ci, si précieux pour l’activité économique, l’animation et le lien social de notre commune. Or, si l’Horeca peut rouvrir ses portes à partir du 8 juin, l’un des enjeux les plus complexes sera celui du respect de la distanciation sociale, tout comme le retour des consommateurs. C’est pourquoi, sur proposition de l’échevin du Commerce et de l’échevin de la Mobilité, le collège communal a décidé ce jeudi de faire de la place à l’Horeca local en lui permettant d’occuper gratuitement l’espace public en extérieur pour y développer des terrasses."

Chaque gérant est invité, s’il le souhaite, à faire part de son intérêt en envoyant un mail à l’adresse e.jamart@leuze-en-hainaut.be

"Chaque demande sera examinée par le collège communal au regard de la sécurité, la mobilité et la tranquillité publique. Les espaces seront délimités par des barrières Nadar, sous la responsabilité de l’établissement Horeca concerné et, en cas d’abus, l’autorisation sera retirée. Nous espérons ainsi offrir à ce secteur une aide nécessaire et permettre aux Leuzois de se réapproprier l’espace public autour des bons produits de notre terroir."