La vidéo avait déjà fait son apparition ces dernières années au niveau de la remise des vœux du collège de Leuze au personnel et aux citoyens. Les échevins avaient pris l’habitude de dévoiler leurs projets par écran interposé en fonction de leurs missions.

Cette fois, crise sanitaire oblige, même le bourgmestre s’est adressé à la population via une vidéo lors de laquelle chaque membre du collège a exprimé ses souhaits et fait état des dossiers en cours ou à venir.

Lucien Rawart : "2021 débute comme 2020 s’est terminée. Nous sommes plongés en pleine crise sanitaire avec son lot d’incertitudes. Depuis un an, nous sommes en situation de guerre face à ce virus. Mais l’année 2021 ne peut être que meilleure. Le vaccin annoncé et qui est déjà appliqué aux résidents et au personnel du home Henri Destrebecq offre de meilleures perspectives. Le vœu que je forme, c’est que cette année soit normale, faite d’optimisme et de libertés. Leuze ne manque pas d’atouts, avec 170 hectares de terrains destinés à l’activité économique, le hall des sports LeuzArena, qui accueillait avant le Covid 1500 personnes par semaine et qui s’agrandit, le home Henri Destrebecq qui reçoit 134 résidents, la nouvelle crèche de 42 lits eou encore les autres lieux d’accueil. Dans le cadre du PIC, le plan d’investissement communal, six chantiers subsidiés à 60% verront le jour. Dans plusieurs villages est ainsi prévu le remplacement de dalles de béton, il y aura des travaux de revêtement Tour Saint-Pierre, la rue du Bois sera réhabilitée, l’avenue des Héros leuzois fera l’objet de travaux comprenant égouttage, pistes cyclables et pose de plantations. Il y aura des investissements énergétiques à l’hôtel de Ville, au niveau des ateliers communaux et à l’école communale de la rue du Rempart, où la toiture sera remplacée. Nous bénéficierons d’un subside de 80% du Commissariat au Tourisme pour réhabiliter une partie du site de Mahy et nous prévoyons des exonérations de taxes pour aider les commerçants impactés."

Willy Hourez : l’échevin de l’enseignement a remercié les équipes pour le travail fourni et a fait le point sur les initiatives menées pour améliorer l’encadrement des enfants ainsi que les partenariats comme celui conclu avec le CPAS et le CPMS provincial au niveau des repas dans les écoles. "Un autre défi nous attend, celui de l’apprentissage par immersion en langue anglaise organisé en commençant par la classe de 3e maternelle."

Paul Olivier : l’échevin a remercié les services techniques communaux. Il a souligné les difficultés actuelles des clubs sportifs. "Nous avons pu dégager 31 000 € d’aides pour les soutenir. A la LeuzArena, les travaux d’extension sont terminés. Nous aurons deux grands plateaux supplémentaires, un dévolu à une salle de fitness avec au même niveau une salle de tennis de table, un espace d’accueil des cours collectifs comme zumba ou spinning et une salle de boxe. Un étage plus haut, nous aurons une superbe salle parquet idéale pour la pratique du basket et du volley, à la charpente majestueuse. La Régie communale, qui gère les sites sportifs communaux, vient d’être reconnue centre sportif local intégré, ce qui permettra d’obtenir des subsides de fonctionnement."

Béatrice Fontaine : "le CPAS a souffert mais a continué à répondre aux besoins des citoyens. Nous avons pris de grandes mesures pour sécuriser la maison de retraite, touchée surtout par la crise sanitaire durant la deuxième vague. Le personnel dans son ensemble a réalisé un gros travail."

Nicolas Dumont : "la maison de village Touchabli pour Tourpes, Chapelle-à-Oie et Blicquy de 190 m² sera ouverte en février-mars pour accueillir le tissu associatif de nos villages et les citoyens pour des festivités. Des services comme la bibliothèque, le centre culturel et le plan de cohésion sociale pourront aussi y amener des activités au profit des citoyens. Après avoir travaillé sur l’école jaune et sur Willaupuis, voici venu le temps de Tourpes et Gallaix sera le prochain village concerné par cette politique de développement des salles. Concernant le centres d’affaires Dujardin, le bâtiment a été réhabilité avec une superficie de 2400 m² qui va accueillir la justice de paix, la maison de l’emploi et d’autres entreprises. Le chantier sera inauguré dans le courant du premier semestre."

Mélanie Lepape : "en 2020, au sein du service population état-civil, nous avons créé une cellule gestion du patrimoine funéraire. Nous avons travaillé sur un nouveau règlement des cimetières, plus moderne et plus complet. Cavurnes et parcelles des étoiles vont être installées dans différents cimetières et à terme dans tous les villages. Un troisième fossoyeur est venu renforcer l’équipe. Nous allons continuer à investir dans nos cimetières. Un travail de plantations y est aussi mené. Une somme de plus de 100 000 € est prévue au budget pour nos cimetières et permettra entre autres l’acquisition d’un logiciel de cartographie des cimetières qui sera accessible sur le site de la Ville. Une éco-team soucieuse de l’environnement a été constituée au sein de notre administration et un système de tri sélectif a été développé dans les bâtiments communaux. Notre commune a déjà mis au point plusieurs actions dans le domaine environnemental : achat de bâches prévention anti-canettes, pose de filets à déchets le long des routes, participation au week-end Wallonie plus propre, adhésion à divers projets de Be Wapp, participation à des appels à projets comme commune zéro déchet. Un plan local de propreté sera réalisé cette année."