Le projet est repris dans le cadre du plan Infrastructures.

Le député wallon Hervé Cornillie (MR) salue à son tour l’adoption du plan Infrastructures par le gouvernement wallon, en ce compris le projet de rénovation de la RN 60 et par conséquent celui de la Grand-Place de Leuze. Un budget a bien été octroyé pour la rénovation de la Grand-Place de Leuze.

"Dans ce contexte, je me réjouis de voir que la rénovation du cœur de Leuze-en-Hainaut et plus particulièrement de sa Grand-Place a été retenue par le gouvernement wallon, déclare le député. Cela corrige une injustice dont les Leuzois ont été victimes peu avant les élections régionales de 2019. En effet, le ministre Philippe Henry indiquait en février dernier en commission que le projet n’avait pas été repris dans le Plan Infrastructures 2019-2025, adopté en avril 2019 par le gouvernement précédent. Dans ce combat pour que la ville de Leuze-en-Hainaut dispose des moyens de ses ambitions de renouveau, je veux saluer par la présente celles et ceux qui ont eu une oreille attentive à ce dossier, dont le ministre compétent, ou ont plaidé pour cette décision d’octroi de budget. Un beau travail d’équipe depuis les bancs du conseil communal ou du Parlement wallon, au profit des Leuzois. Si ce dossier a largement et légitimement fait débat, il s’agit désormais de concrétiser les avancées réelles qu’il représente pour la ville en termes de cadre de vie, de mobilité et d’attractivité commerciale."