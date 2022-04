Le règlement d’occupation du pavillon du Coron autorisera les citoyens à louer l’espace. « Mais je doute que des dates se libèrent pour eux », a prévenu l’échevin Hourez.

C’est peu de le dire que la restauration et l’agrandissement du pavillon du parc du Coron étaient attendus avec impatience. Neuf ans après sa fermeture pour cause de vétusté, on touche au but puisque le chantier est à présent achevé.