Depuis de nombreux jours et même de semaines, les habitants de l'entité de Leuze doivent faire face à de nombreux travaux qui impactent énormément la mobilité. A force de voir des déviations un peu partout dans le centre, il est nécessaire de refaire le point. Quoi qu'il en soit, pour les autorités communales, ces travaux non pas lieu tous en même temps et ont débuté avant la rentrée scolaire afin d'éviter les éventuelles complications.

Depuis le début du mois d'août, deux chantiers d'une grande importance ont débuté. A savoir, la restauration de la collégiale et la remise en état de la rue Tour Saint-Pierre. En ce qui concerne la rénovation de l'édifice, les travaux sont prévus jusqu'à la fin du mois de septembre 2022. Ainsi, le stationnement le long de la collégiale sera interdit et les piétons ne pourront plus circuler à proximité du bâtiment. Fort heureusement, les travaux de réfection de la Tour Saint-Pierre ont touché à leur fin. Actuellement, il est désormais possible de circuler avec son véhicule sauf au chemin du Vieux-Pont qui restera en sens unique vers la N7 encore pour deux mois. Le but étant de désengorger la voirie où la cohabitation entre le stationnement, le croisement des véhicules et les modes de déplacement actifs se fait difficilement.

Des travaux visant à sécuriser la N60 entre Leuze-en-Hainaut et Thieulain ont débuté depuis le mois d'août. Se déroulant en deux phases, ces travaux d'une grande ampleur permettent de réparer un pertuis au niveau de la nationale et d'y aménager une piste cyclable. Ainsi, les usagers circulant depuis Frasnes-lez-Anvaing en direction de Leuze-en-Hainaut seront déviés par les villages de Thieulain ou Grandmetz. Prolongés d'ailleurs, jusqu'à la fin du mois de novembre, ces travaux risquent encore de chambouler les citoyens.

Pour le bourgmestre de Leuze, il est primordial de ne pas mélanger les chantiers en cours. "La restauration de la collégiale n'a rien à voir avec les travaux de la chaussée, réalisés par la SPW et les petits travaux dont ceux de la Tour Saint-Pierre qui sont concrétisés par la commune dans le cadre du Plan d'Investissement Communal. Pour réaliser des travaux, il faut suivre beaucoup de procédures, c'est le vrai parcours du combattant. La commune ne fait pas ce qu'elle veut. Ainsi, nous ne pouvons pas lancer des travaux durant l'hiver et lors des congés payés. La plupart de ces travaux ont débuté au mois d'août . Bien entendu, certains sont plus grands que d'autres et mettent donc plus de temps. L'objectif, c'est avant tout de satisfaire le citoyen", précise Lucien Rawart.