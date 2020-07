Le gouvernement wallon a validé le plan Mobilité et Infrastructure pour tous porté par le ministre Philippe Henry, dont la rénovation de la N60 et donc de la Grand-Place de Leuze.

La locale Ecolo de Leuze a vite réagi à la nouvelle via un communiqué. Elle est bien entendu ravie. "Le dossier de la Grand-Place de Leuze anime les débats depuis des années. Après des remous et discussions, un permis a été accordé pour un projet sur lequel chacun a déjà eu largement l’occasion de s’exprimer. Cependant, le budget, pourtant promis précédemment, avait disparu du plan Infrastructures 2 lors de la précédente législature sous le ministre CdH Di Antonio. Aujourd’hui, nous sommes heureux de constater que le gouvernement wallon a validé le plan Mobilité et infrastructure pour tous porté par le ministre Ecolo Philippe Henry. Ce plan prévoit les investissements à réaliser sur les voiries régionales pour les prochaines années. La bonne nouvelle pour Leuze, c’est que la rénovation de la Grand-Place a été réintroduite par le ministre Henry dans le plan d’investissement accepté ce jour par le gouvernement wallon, au titre des travaux à effectuer sur la N60. L’enveloppe budgétaire pour ces travaux sur la N60, qui était présente dans la version précédente du plan, a en conséquence été revue à la hausse. Nous remercions bien entendu tous ceux qui se sont mobilisés pour défendre les intérêts leuzois auprès du ministre Henry et en particulier nos député.e.s à la région et au fédéral, Laurent Agache et Marie-Colline Leroy. Bien entendu, l’enveloppe budgétaire disponible ne permettra pas de réaliser l’ensemble des travaux dont la N60 a besoin ! Des arbitrages et des choix vont devoir être faits. Mais aujourd’hui, un plan d’investissement régional mentionne spécifiquement la rénovation de la Grand-Place. Il est donc temps pour nos autorités locales de se retrousser les manches afin de convaincre le SPW que ce dossier doit être une priorité absolue, pour que Leuze dispose enfin de la Grand-Place qu’elle mérite. Nous plaidons évidemment pour que soient évitées les erreurs du passé ! Ce dossier doit devenir un modèle de communication, vers les citoyens bien sûr, mais aussi entre les différentes forces politiques Leuzoises."

Idées aussi

De son côté, le groupe Idées a réagi également à l’annonce. "Après la délivrance du permis par le fonctionnaire délégué en avril 2020, c’est au tour du ministre wallon Philippe Henry de donner son feu vert au dossier de réhabilitation du cœur de ville en prévoyant un budget pour sa réalisation dans le cadre du plan Infra 3. C’est une très grande joie pour les élus du groupe Idées qui ont oeuvré sans relâche à la réussite de ce projet, désiré par beaucoup et malmené par certains. Ce projet est l’aboutissement d’une réflexion menée entre différents acteurs locaux afin de proposer un projet fédérateur essentiel pour l’attractivité, la convivialité et la mobilité du centre-ville, au profit de tous les Leuzois. C’est pour nous l’occasion de saluer l’immense travail fourni par Christian Brotcorne, initiateur de ce vaste projet. Grâce aux subsides obtenus, il a mené à bien en collaboration avec le SPW, le bureau d’études SWECO et les acteurs locaux, un projet de réhabilitation ambitieux. Nous saluons également la ténacité de Nicolas Dumont, qui a repris les rênes de ce dossier en le défendant contre vents et marées. Nous n’avons cessé d’appeler à une alliance de l’ensemble des partis politiques et des acteurs socio-économiques leuzois autour de ce projet. Cet appel semble avoir été entendu et nous remercions l’ensemble des intervenants qui nous ont rejoints dans une démarche commune pour aboutir à l’obtention du financement de la rénovation de la Grand-Place. Les mandataires Idées continueront à suivre ce dossier pour veiller à sa bonne réalisation et la prise en compte des besoins des riverains, des commerçants et des acteurs de la mobilité lors de la phase des travaux."