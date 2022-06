La piscine communale implantée à l’avenue des Sports a bien vécu. Après 48 ans de bons et loyaux services, l’infrastructure pourrait être démolie pour laisser place à un nouveau bassin de natation. Le site ne doit, normalement, plus être accessible aux nageurs à partir du 1er juillet, en raison de ce chantier d’envergure étalé sur un an et demi.

Si l’on prend ces précautions langagières, c’est parce que le projet est aujourd’hui remis en question. La situation financière très précaire de la Commune de Leuze lui impose une cure d’austérité. Des mesures d’économies douloureuses (NDLR : des emplois et des services, tant à la Ville qu’au CPAS, risquent de passer à la trappe) devront être adoptées afin de combler un déficit budgétaire de 2,5 millions €.