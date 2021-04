Le plus vieux festival encore actif de Wallonie Picarde, ce fameux festival qui aurait déjà dû souffler ses 20 ans et qui repousse l’échéance de la date anniversaire va, une nouvelle fois, offrir une version 2.0 de son ambiance atypique. Encore privé cette année de ses 2000 spectateurs, le Rock’n Trolls Festival a ainsi trouvé le moyen de se faire entendre, malgré la crise sanitaire.

L’an dernier, l’organisation avait imaginé un live Facebook rythmé par des montages musicaux des groupes prévus à l’affiche, des sessions DJ’s ou encore des capsules vidéo des précédentes éditions. Ici, le festival fait encore acte de rébellion et sort de sa caverne…avec un autre concept : le drive in du Rock’n Trolls !

Le concept ? Vous réservez votre pack Rock'n Trolls via https://forms.gle/PUzHMTBr6yKtUa3m8 que vous viendrez ensuite récupérer au Terroir des Trolls à Pipaix le 17 avril entre 10 h et 18h30. Dans ce pack, vous trouverez un album d'un groupe de la région, quelques breuvages incroyables, un jus, des saucisses, des stickers, une photo porte-bonheur, des défis, de l'amour et d’autres surprises ainsi qu’un live Facebook offert! Le tout pour 15€ !

Live Facebook !

Ce n’est pas tout. Le 17 avril encore, dès 20h, un live Facebook inédit sera proposé et sera entrecoupé par des animations, les résultats des défis lancés aux personnes ayant réservé un pack mais aussi par une excellente tombola des familles.

Mais où seront les artistes ? Le centre culturel de Leuze et l’organisation du festival se sont tournés vers le foyer culturel de Beloeil. Ce n’est pas la première fois que les deux centres unissent leurs compétences durant cette crise. On se souviendra en décembre du blind test animé par DJ Pourri qui avait envoûté la toile !

"Par cette initiative, nous avons voulu mettre en avant les artistes locaux, en incluant leurs albums dans les packs, mais également en les mettant sur le devant de la scène durant le live Facebook du samedi soir. Mais pour ce dernier aspect, je n'en dis pas plus, surprise", indique Simon Delitte, qui chapeaute l’événement avec son équipe.

Ça promet…