Baptiste Leroy (Ecolo) a évoqué la problématique du sentier situé à l’arrière de la gare qui constitue en matière de mobilité douce une belle voie d’accès pour se rendre vers le centre-ville et dans les écoles. Le souci perdure depuis août 2019 déjà ! Le problème est de savoir qui est responsable de quoi entre Infrabel, la commune et le SPW.

"J’ai remarqué qu’il commençait à être nettoyé, ce qui veut dire qu’il sera bientôt ouvert, nous l’espérons. Il y a urgence, assure Baptiste Leroy. Je voulais rebondir sur une interpellation citoyenne d’un député leuzois dont je tairai le nom qui a été faite auprès de la ministre Tellier à ce sujet Nous notons une ouverture par rapport au SPW à propos de réparations ou du remplacement de gabions manquants ou endommagés sur les berges du ruisseau menaçant par l’érosion le sentier. Il est important de saisir cette réponse du SPW au vol afin que cette berge puisse être consolidée et que cette érosion soit stoppée afin d’éviter de nouveaux problèmes de stabilité sur ce sentier."

L’échevin de la mobilité, Nicolas Dumont (Idées) s’est justement rendu avec sa bicyclette sur place pour voir l’état de la situation. Il y a quelques mois, il avait précisé le plan envisagé sur deux phases : un, poser une barrière sur 100 m au niveau de la partie la plus dangereuse et effectuer un débroussaillage pour pouvoir rouvrir le sentier. Deux, nettoyer en profondeur et poser une barrière sur 500 m. "Ici, le sentier a été largement débroussaillé par l’entreprise désignée. Le marché porte sur l’enlèvement de la végétation mais aussi sur la pose de barrières de sécurité sur les parties les plus inclinées. Le sentier est bloqué d’un côté par une buse en béton. De l’autre côté, au niveau du passage sous voies de la gare, une barrière a été jetée encore une fois dans le ruisseau. Le but est de rouvrir le plus vite possible dans un cadre sécurisé. On tiendra cet engagement sur la réouverture du sentier."

Un courrier d’interpellation vers le SPW est en préparation. "L’écoulement des eaux est de la responsabilité du SPW et l’écoulement est assuré. Par contre, la difficulté est de savoir où la berge s’arrête. J’ai un peu peur du nœud juridique dans lequel on pourrait se retrouver. Mais on va interpeller le SPW", a dit l’échevin.