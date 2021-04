Il n’y aura pas de Leuze-en-Folie cette année mais pour égayer les vitrines vides de la Grand’Rue, les JLA (Jeunes Leuzois Actifs), le centre culturel et le Plan de cohésion sociale se sont associés afin de créer des Bulles en folie.

"Même si Leuze-en-Folie a été annulé, nous avons voulu apporter de la joie, de la gaieté et des sourires aux citoyens leuzois, indique Stéphanie Laurent, coordinatrice du PCS de Leuze. L’œuvre a été orchestrée par les trois partenaires mais a aussi été créée en collaboration avec tous les Leuzois, comme les mouvements de jeunesse, les homes pour personnes âgées, les écoles et des citoyens. Nous avons décoré les vitrines vides de la Grand’Rue et certains commerçants ont également pris part au projet. Nous avons aussi bullé les trottoirs et un graffeur a également apporté la touche finale. Les Bulles en folie sont à découvrir à partir de ce vendredi 30 avril."