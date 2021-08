Moustique, Samba, Kanna : ils sont tous là. Sur le divan, les chaises, l’armoire. L’un d’entre eux vient nous saluer en passant sous notre bras pendant que nous écrivons.

La formule est de Christine Delbecq, présidente de l’association Les Coussinets du Cœur, active depuis fin 2018 afin de donner une deuxième chance aux chats et qui est basée rue du Foyer leuzois. Originaire de Leuze, Christine a souhaité offrir aux minous le maximum d’attention et les soins qui s’imposent. J’ai toujours aimé les animaux. "En 2012, je suis devenue famille d’accueil, avant de créer mon ASBL. Nous fonctionnons avec des familles d’accueil, tandis que quatre ou cinq personnes sont impliquées dans l’association et viennent donner de leur temps pour s’occuper des chats. Nous veillons au bien-être des chats, qui bénéficient d’un jardin sécurisé."

Le travail ne manque pas. Quand on y pense, la tâche est colossale. Entre les chats errants qui sont signalés à l’association et la problématique des abandons, l’ASBL est assaillie de demandes. Cette période estivale est, il faut le dire, propice à la prolifération des chats. "Depuis le printemps jusqu’en octobre, ça n’arrête pas, confirme Christine. Il y a toute la période de reproduction. Une seule chatte peut engendrer de par sa lignée jusqu’à 40 chats par an. Rien que sur l’entité de Leuze, il doit y avoir des centaines de chats errants."

Céline Genet a emprunté le chemin de la famille d’accueil avant de devenir membre de l’association. "C’est difficile de répondre à la demande de prise en charge. C’est la raison pour laquelle l’association est toujours à la recherche de familles d’accueil mais aussi de bénévoles, notamment pour le nettoyage des installations, une tâche qu’il faut effectuer tous les jours", souligne-t-elle.

Des frais importants



Le problème des abandons reste plus que jamais d’actualité. Certains particuliers ne stérilisent pas. Les portées se multiplient et ensuite, les chats sont mis dehors. Ils se reproduisent tant et plus. Le schéma n’est pas toujours celui-là mais il s’en rapproche. L’association fait ce qu’elle peut pour endiguer le phénomène, mais encore une fois, la mission est gigantesque. Il y a les soins aussi à prendre en charge : radios, échographies. "En 2020, nous avons dépense 38 000 €, dont 25 000 € rien qu’en frais vétérinaires, assure Christine Delbecq. Nous avons reçu un subside de 1500 € de la Région wallonne. Et encore, la somme a été revue à la hausse avec le Covid." En temps normal, la commune reçoit 1000 € par an qu’elle rétrocède à l’association, celle-ci étant bien entendu tenue de justifier les dépenses en fournissant des factures. Mais cette somme ne peut couvrir que la stérilisation de dix femelles.

En attendant, les Coussinets du Cœur multiplient les actions pour mettre du beurre dans les épinards : vente de lasagnes, confitures ou encore tartiflette."Nous ne nous en cachons pas : nous cherchons des sponsors, des mécènes, indique Christine. Il faut aussi savoir que depuis quelques mois, les dons sont déductibles fiscalement à partir de 40 €."

Suzy vient d’arriver au refuge. Elle était mal en point et revient de loin, mais elle se retape. "Nous sommes en train de la soigner. Ganache, lui, a 5 ans. Il est aussi en attente d’adoption", précise Christine. Un habitant de la maison nous repasse sur les genoux et vient titiller notre stylo. Ça ronronne dans tous les coins. Une vie de chat, finalement.

Infos au 0498 33 05 56 ou sur la page Facebook Les Coussinets du Cœur.