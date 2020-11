La ville de Leuze a communiqué au sujet du congé d'automne, prolongé d'une semaine. Elle souligne que dans le fondamental, chaque réseau organisera son propre système d'accueil et de garderie.

"Dans le communal, les inscriptions pour l'accueil des 9 et 10 novembre sont closes. Les garderies des 12 et 13 novembre sont réparties sur les trois sites du centre-ville et chaque groupe scolaire sera réparti dans des classes différentes afin de maintenir le principe des bulles par école", indique-t-on à la Ville.

Les garderies des écoles de Vieux-Leuze, Thieulain et Pipaix auront lieu à Vieux-Leuze. La personne de contact est Gilles Soudan, joignable au 069/66.12.66 ou au 069/66.25.73, de 8h30 à 15h30 ou via courriel : ec001730@adm.cfwb.be

Les garderies des écoles du Rempart, de Tourpes et de Chapelle-à-Wattines se dérouleront au Rempart. Personne de contact : Cathy Barbieux, joignable au 069/66.71.45, de 8h30 à 15h30 ou via courriel : ec003155@adm.cfwb.be

Enfin, les garderies des écoles de Bon-Air, Grandmetz et Blicquy se tiendront à Bon-Air. La personne de contact est Laurence Leroy, joignable au 069/66.30.49 ou au 069/66.25.46, de 8h30 à 15h30 ou via courriel : ec003244@adm.cfwb.be

La Ville rappelle aussi que les enfants accueillis en garderie sont ceux dont les parents ne sont pas en mesure de pratiquer le télétravail ou de faire garder leur(s) enfant(s).