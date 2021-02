Situation sanitaire oblige, le centre culturel de Leuze a planché sur une nouvelle formule pour ce carnaval 2021. C’est ainsi que le carnaval des enfants sera adapté et se présentera sous forme de parcours éphémère sur le Ravel, plus précisément entre l'Avenue de la Libération et le chemin du Bois Périer. Ce sera gratuit et accessible du 20 au 28 février. Vous aurez ainsi l’occasion d’effectuer cette balade ludique, poétique et artistique en famille.

Une équipe est à pied d’œuvre depuis un petit moment déjà pour proposer des installations créatives sur le monde merveilleux des masques avec des décors enchanteurs, un mur sonore et un retour aussi sur les carnavals précédents.

"Ce parcours sera également interactif ! A l’aide de votre smartphone, il vous sera proposé de scanner des QR codes afin de voir apparaître sur vos écrans des énigmes, petits jeux et chansons", indique-t-on au centre culturel.

Par ailleurs, du 15 au 19 février, le stage de carnaval sera tourné vers l’univers du street art. Ce stage créatif symbolisant la fin de l’hiver et le début des beaux jours sera animé par Othmane Mekki Berrada, artiste visuel et typographe, depuis l’école St-Pierre (59, rue de Tournai à Leuze). Il s’adresse aux enfants âgés de 6 à 10 ans.

Les enfants pourront participer activement à l’habillage du parcours de carnaval sur le Ravel en réalisant une fresque inspirée de l’imaginaire du masque avec en accompagnement des décorations au sol et de la customisation de bâtons.

Rendez-vous de 9h à 16h (garderie gratuite dès 8h et jusqu’à 17h). L’inscription, obligatoire, est fixée à 60 €. Renseignements : info@cultureleuze.be ou 069/662 467.